Амнистии не будет: Кремль открывает тюрьмы только для войны
Кремль закрыл двери для амнистии и оставил россиянам только войну как альтернативу тюрьме. В один день "Госдума" отклонила восемь инициатив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, российские власти продолжают использовать заключенных как расходный ресурс войны против Украины. На прошлой неделе "Госдума" РФ одним голосованием отклонила восемь проектов амнистии, поданных в течение 2020-2025 годов.
Среди отклоненных инициатив так называемая "широкая амнистия", которая касалась ветеранов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, участников протестов и осужденных за сотрудничество с "нежелательными" иностранными НКО.
Речь шла не об особо опасных преступниках, однако депутаты проголосовали против.
В амнистии также отказали журналистам, критикам власти, женщинам и вдовам участников так называемой "СВО", а также предпринимателям.
Последнюю масштабную амнистию в России проводили еще в 2015 году. Десятилетний перерыв является беспрецедентным за весь период действия российской конституции.
В пояснительной записке профильного комитета "Госдумы" указано, что амнистия якобы "потеряла актуальность" из-за "гуманизации" уголовного законодательства.
На самом же деле речь идет о выборочном освобождении мобилизованных и контрактников, а также точечных послаблениях для беременных и матерей детей до 14 лет.
"Пушечное мясо" на войне в Украине
С самого начала полномасштабного вторжения РФ привлекает заключенных и плохо подготовленных контрактников в лобовых штурмах для истощения украинской обороны.
Напомним, Россия активно агитирует трудовых мигрантов из Центральной Азии для участия в войне против Украины, большинство из которых погибает на фронте. По данным ГУР, граждане Узбекистана, Таджикистана и других стран региона все чаще становятся жертвами принудительной мобилизации российскими силовыми структурами.
Также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей РФ проводит массовую принудительную мобилизацию, которая все больше напоминает целенаправленную "ликвидацию" местного населения.
Мы также писали об участии на войне в Украине северокорейских солдат в Курской области.