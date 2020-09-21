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Амністія для учасників конфлікту на Донбасі не буде загальною, - Резніков

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд України розробляє пакет законопроектів про перехідний період, куди увійдуть також закони про перехідне правосуддя (амністії). При цьому амністія не буде загальною.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

За його словами, під амністію не потраплять вбивці і зрадники, які вчинили військові злочини та геноцид проти людства.

"Їм краще дійсно бігти, тому що вони понесуть покарання повністю, не тільки у відповідності з українськими законами, але й до всіх міжнародних конвенцій", - сказав Резніков.

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Він додав, що амністія постійно застосовується в світі і її не потрібно боятися.

"Ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися. І кожен раз амністію офіційний уряд застосовує. Але звичайно вона не стосується військових злочинців, мародерів, психопатів і так далі", - повідомив віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін заявив про необхідність оголосити загальну амністію. Без цього, за його словами, неможливо буде досягти миру на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що питання про введення миротворців ООН на Донбасі поки що відкладено, але не знято з порядку денного українського уряду.

Прогноз погоди
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