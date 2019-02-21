Amnesty: РФ - перша в списку країн, де чиниться тиск на критиків влади

Зокрема, у РФ робота громадянського суспільства обмежується так званим законом про іноземних агентів

В очередном докладе Amnesty International указано, что Российская Федерация - первая в списке стран, где власть оказывает серьезное давление на своих критиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Кроме того, ограничивают свободу выражения мнений правительства Египта и Индии.

"Все больше правительств, в таких государствах, как Египет, Индия, Россия и Венгрия, систематически ограничивают свободу выражения мнений и гражданское общество с помощью ограничительных законов, чтобы заставить замолчать критиков", - отметил генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Н. Беек.

В докладе подчеркивается, что за последние годы фундаментальные принципы верховенства закона были подорваны агрессивными новыми нормативными актами по крайней мере в 50 странах. Так, единственная цель таких законов - сделать невозможным или сделать тяжелее работу неправительственных организаций.

Указано, что в России работа гражданского общества ограничивается так называемым законом об иностранных агентах. НПО, которые получают финансирование из-за границы, приравниваются чуть ли не к "шпионам" и "советникам".

"Закон интерпретируется настолько широко, что даже организация, которая работает с больными диабетом, зарегистрированная как "иностранный агент", вынуждена была прекратить деятельность из-за крупных штрафов в прошлом году", - отметила эксперт организации по Европе и Центральной Азии Мари Лукас.

Напомним, в 2017 году в Европейском союзе заявили, что новый российский закон, который позволяет приравнивать СМИ к "иностранным агентам", угрожает свободе и независимости СМИ и доступу к информации.

Как писало РБК-Украина ранее, президент России Владимир Путин 25 ноября 2017 года подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к "иностранным агентам", если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.