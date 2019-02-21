Amnesty: РФ - перша в списку країн, де чиниться тиск на критиків влади

Ілюстративне фото (facebook.com amnestyua)

Зокрема, у РФ робота громадянського суспільства обмежується так званим законом про іноземних агентів

У черговій доповіді Amnesty International вказано, що Російська Федерація - перша у списку країн, де влада чинить серйозний тиск на своїх критиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Крім того, обмежують свободу висловлення думок уряди Єгипту та Індії.

"Дедалі більше урядів, у таких державах, як Єгипет, Індія, Росія або Угорщина, систематично обмежують свободу висловлення думок і громадянське суспільство за допомогою обмежувальних законів, щоб змусити замовкнути критиків", - зазначив генсекретар Amnesty International у Німеччині Маркус Н. Бееко.

У доповіді підкреслюється, що за останні роки фундаментальні принципи верховенства закону були підірвані агресивними новими нормативними актами принаймні в 50 країнах. Так, єдина мета таких законів - унеможливити або зробити важчою роботу неурядових організацій.

Вказано, що у Росії робота громадянського суспільства обмежується так званим законом про іноземних агентів. НУО, які отримують фінансування з-за кордону, прирівнюються ледь не до "шпигунів" і "радників".

"Закон інтерпретується настільки широко, що навіть організація, яка працює з хворими на діабет, зареєстрована як "іноземний агент", змушена була припинити діяльність через великі штрафи в минулому році", - зазначила експерт організації по Європі і Центральній Азії Марі Лукас.

Нагадаємо, у 2017 році в Європейському союзі заявили, що новий російський закон, який дозволяє прирівнювати ЗМІ до "іноземних агентів", загрожує свободі і незалежності медіа та доступу до інформації.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Росії Володимир Путін 25 листопада 2017 року підписав закон, який дозволить прирівнювати ЗМІ до "іноземних агентів", якщо вони прямо або побічно фінансуються з-за кордону.