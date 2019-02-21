ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Amnesty: РФ - перша в списку країн, де чиниться тиск на критиків влади

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 11:02
Amnesty: РФ - перша в списку країн, де чиниться тиск на критиків влади
Ілюстративне фото (facebook.com amnestyua)

Зокрема, у РФ робота громадянського суспільства обмежується так званим законом про іноземних агентів

У черговій доповіді Amnesty International вказано, що Російська Федерація - перша у списку країн, де влада чинить серйозний тиск на своїх критиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Крім того, обмежують свободу висловлення думок уряди Єгипту та Індії.

"Дедалі більше урядів, у таких державах, як Єгипет, Індія, Росія або Угорщина, систематично обмежують свободу висловлення думок і громадянське суспільство за допомогою обмежувальних законів, щоб змусити замовкнути критиків", - зазначив генсекретар Amnesty International у Німеччині Маркус Н. Бееко.

У доповіді підкреслюється, що за останні роки фундаментальні принципи верховенства закону були підірвані агресивними новими нормативними актами принаймні в 50 країнах. Так, єдина мета таких законів - унеможливити або зробити важчою роботу неурядових організацій.

Вказано, що у Росії робота громадянського суспільства обмежується так званим законом про іноземних агентів. НУО, які отримують фінансування з-за кордону, прирівнюються ледь не до "шпигунів" і "радників".

"Закон інтерпретується настільки широко, що навіть організація, яка працює з хворими на діабет, зареєстрована як "іноземний агент", змушена була припинити діяльність через великі штрафи в минулому році", - зазначила експерт організації по Європі і Центральній Азії Марі Лукас.

Нагадаємо, у 2017 році в Європейському союзі заявили, що новий російський закон, який дозволяє прирівнювати ЗМІ до "іноземних агентів", загрожує свободі і незалежності медіа та доступу до інформації.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Росії Володимир Путін 25 листопада 2017 року підписав закон, який дозволить прирівнювати ЗМІ до "іноземних агентів", якщо вони прямо або побічно фінансуються з-за кордону.

Amnesty International засудила владу України через неефективне розслідування справ Майдану Україна увійшла до трійки лідерів за розміром завданих РФ збитків
Новини України Російська ФедераціяAmnesty Internationalсвобода слова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся