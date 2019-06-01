Amnesty International запускає термінову акцію, щоб врятувати Бекірова

Amnesty International запускає термінову акцію, щоб врятувати життя кримстького татарина Едема Бекірова, якого незаконно утримують в анексованому Криму. Про це повідолмяється у Facebook посольства Британії в Україні.

Відзначається, що Бекіров був затриманий в Сімферополі російськими спецслужбами 12 грудня 2018 року. Він є інвалідом і має серйозні пробеми зі здоров'ям.

"Після останнього візиту 24 травня його адвокат повідомив про серйозне погіршення здоров'я Едема Бекірова, що викликало стурбованість його життям", - говориться в тексті на сайті Amnesty International.

Нагадаємо, 28 травня адвокат українського політв'язня Едема Бекірова розповів, що стан здоров'я кримськотатарського активіста критично погіршився.

РБК-Україна писало, що 14 травня Бекірова вивозили з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний суд РФ у Криму його заарештував.