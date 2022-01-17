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Amnesty International закликала Італію змінити жорсткі COVID-обмеження

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Понеділок 17 січня 2022 04:42
Amnesty International закликала Італію змінити жорсткі COVID-обмеження Фото: Amnesty International закликала Італію змінити жорсткі COVID-обмеження (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Міжнародна правозахисна група Amnesty International закликала Італію змінити жорсткі обмеження по боротьбі з COVID-19. Причиною називається дискримінація щодо нещеплених людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Італійський уряд зробив обов'язковою вакцинацію для громадян старше 50 років. Без COVID-сертифіката громадяни країни не зможуть користуватися громадським транспортом та низкою інших послуг.

Amnesty International попросила надати альтернативні заходи, в тому числі використання масок і тестування на COVID-19, щоб дозволити непривитому населенню продовжувати ходити на роботу і користуватися громадським транспортом "без дискримінації".

Згідно з правилами, які будуть діяти до 15 червня, носіння маски і наявність негативного тесту на COVID-19 недостатньо для доступу до громадського транспорту або, для людей старше 50 років, до їхніх робочих місць.

Місцеве відділення Amnesty International Italia заявило, що обов'язкова вакцинація може бути виправдана, але повинна бути обмежена за часом.

"Уряд повинен продовжувати забезпечувати все населення рівними правами на користування такими послугами, як право на освіту, роботу та медичне обслуговування, особливо щодо пацієнтів без сертифіката про вакцинацію, яким потрібна термінова операція", - йдеться в заяві.

Раніше ми писали, що в Італії знижується кількість хворих коронавірусом за добу.

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Італія Amnesty International
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