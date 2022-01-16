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В Італії знижується кількість хворих коронавірусом за добу

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Рим, Неділя 16 січня 2022 19:19
В Італії знижується кількість хворих коронавірусом за добу Фото: в Італії зафіксували зниження заражень коронавірусом на добу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Італії зафіксували зниження числа нових заражень COVID - 19 за добу. У країні виявили близько 150 тисяч випадків коронавірусної інфекції, днем раніше ця цифра перевищувала 180 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, за останню добу в Італії зареєстрували 149 512 випадків зараження коронавірусом. Днем раніше в країні захворіли 19 180 426 осіб.

Протягом останніх 24 годин померли від наслідків інфекції 248 пацієнтів. Добою раніше число летальних випадків становило 308.

Госпіталізованих з 19 пацієнтів, без урахування тих, хто перебуває в реанімації, 16 січня було 18 719, у порівнянні з 18 370 днем раніше.

Також знизилася кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії: з 141 в суботу до 128 в неділю.

В Італії з початку пандемії зареєстровано 141 104 випадки смерті, пов'язаних з COVID-19. На сьогодні в країні зареєстровано 8,71 мільйона випадків коронавірусу.

Нагадаємо, 11 січня в Італії зафіксували понад 2 млн активних випадків зараження коронавірусом.

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