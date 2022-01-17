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Amnesty International призвала Италию изменить жесткие COVID-ограничения

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Понедельник 17 января 2022 04:42
Amnesty International призвала Италию изменить жесткие COVID-ограничения Фото: Amnesty International призвала Италию изменить жесткие COVID-ограничения (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Международная правозащитная группа Amnesty International призвала Италию изменить жесткие ограничения по борьбе с COVID-19. Причиной называется дискриминация в отношении непривитых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Итальянское правительство сделало обязательной вакцинацию для граждан старше 50 лет. Без COVID-сертификата граждане страны не смогут пользоваться общественным транспортом и рядом других услуг.

Amnesty International попросила предоставить альтернативные меры, в том числе использование масок и тестирование на COVID-19, чтобы позволить непривитому населению продолжать ходить на работу и пользоваться общественным транспортом "без дискриминации".

Согласно правилам, которые будут действовать до 15 июня, ношения маски и наличие отрицательного теста на COVID-19 недостаточно для доступа к общественному транспорту или, для людей старше 50 лет, к их рабочим местам.

Местное отделение Amnesty International Italia заявило, что обязательная вакцинация может быть оправдана, но должна быть ограничена по времени.

"Правительство должно продолжать обеспечивать все население равными правами на пользование такими услугами, как право на образование, работу и медицинское обслуживание, особенно в отношении пациентов без сертификата о вакцинации, которым требуется срочная операция", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что в Италии снижается число заболевших коронавирусом за сутки.

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