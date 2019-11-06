Amnesty International визнала кримського активіста "в'язнем сумління"

Муждународная правозахисна організація Amnesty International визнала фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва "в'язнем совісті" і запустила акцію термінової допомоги. Про це повідомляє "Радіо. Свобода".

За словами кримського адвоката Лілі Гемеджі, включення Мустафаєва в список "в'язнів совісті" допоможе його звільнення.

"Докази сторони обвинувачення будуть піддані аналізу не тільки адвокатами, які беруть участь у справі, але і всім міжнародним співтовариством. Тепер при всіх своїх міжнародних зустрічах і міжнародних контактах ми можемо передавати документи Amnesty International. Плюс це одна з форм реагування на незаконні переслідування. Я сподіваюся, що цей статус дозволить наблизити його визволення, возз'єднання його з його сім'єю і повернення на шлях правозахисної діяльності", - повідомила Гемеджі.

Amnesty International закликали активістів звертатися до генерального прокурора Російської Федерації із закликом звільнити Мустафаєва.

"Правозахисник Сервер Мустафаєв з окупованого Росією Криму перебуває під арештом з травня 2018 за помилковими звинуваченнями, пов'язаними з тероризмом. 12 вересня його перевели з Криму в південно-захід Росії. Він очікує подальшого перекладу з Краснодара в Ростов-на-Дону, де Сервер постане перед військовим судом. Він утримується в загальній камері в чотири квадратних метри з жахливою санітарією, що прирівнюється до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводженню. Сервера Мустафаєва переслідують виключно з-за його правозахисну активність", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські силовики не дають фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", незаконно засудженому кримському татаринові Джемилю Гафарову, медичні препарати, необхідні для лікування.

Також повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денисова повідомила про погіршенні здоров'я українських політв'язнів Джеміль Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Яніково. За її словами, їм потрібна медична допомога.