АМКУ зможе розглядати скарги по публічним закупівель: закон набрав чинності

Сьогодні набрав чинності закон про зміни до ЗУ про Антимонопольний комітет України. Відтепер комітет зможе розглядати скарги у сфері публічних закупівель.

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон про АМКУ доповнюється новою статтею 61. У ній визначені повноваження комітету як органу оскарження у сфері державних закупівель.

У відомстві створять Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду таких скарг.

Уповноважених призначатиме і звільнятиме глава АМКУ. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених визначає комітет.

Термін повноважень такого уповноваженого становить сім років. Особа не може бути призначена на цю посаду більш ніж на два терміни поспіль.

Закон говорить, що претендент на цю посаду повинен бути громадянином України, мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) (зокрема юридичну і/або економічну, і/або технічну), стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років і вільно володіти українською мовою.