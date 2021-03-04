АМКУ зможе розглядати скарги по публічним закупівель: закон набрав чинності
Сьогодні набрав чинності закон про зміни до ЗУ про Антимонопольний комітет України. Відтепер комітет зможе розглядати скарги у сфері публічних закупівель.
Закон вчора опублікували у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.
Закон про АМКУ доповнюється новою статтею 61. У ній визначені повноваження комітету як органу оскарження у сфері державних закупівель.
У відомстві створять Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду таких скарг.
Уповноважених призначатиме і звільнятиме глава АМКУ. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених визначає комітет.
Термін повноважень такого уповноваженого становить сім років. Особа не може бути призначена на цю посаду більш ніж на два терміни поспіль.
Закон говорить, що претендент на цю посаду повинен бути громадянином України, мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) (зокрема юридичну і/або економічну, і/або технічну), стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років і вільно володіти українською мовою.
Нагадаємо, на початку лютого Верховна рада з третьої спроби в другому читанні схвалила законопроект №3132 про зміни до закону про Антимонопольний комітет України.
Як писало РБК-Україна, в середині грудня ВР вдруге відправила на повторне друге читання законопроект №3132.
А перший раз закон відправили на повторне друге читання у кінці квітня.
Так, у квітні 2020 року парламент підтримав за основу законопроект №3132.