RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств в аптеках

Фото: АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств в аптеках (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела в отношении 155 субъектов хозяйствования, которые входят в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарственных средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение комитета.

По предварительной информации, с февраля 2025 года отмечается уменьшение объемов реализации лекарственных средств отечественных производителей, среди которых - препараты "Дарницы".

При этом в АМКУ считают, что спрос на эти лекарства оставался стабильным и он переориентировался на аналогичные препараты по более низкой цене.

 

Ранее "Дарница" обратилась с заявлением АМКУ из-за того, что украинцы уменьшили покупку ее препаратов. По оценкам экспертов, одной из причин падения продаж является высокая цена на препараты этого производителя.

Как сообщалось, еще в апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине