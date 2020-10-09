АМКУ закликають розібратися з рішенням УЗ обмежити терміни використання вантажних вагонів

З намірами "Укрзалізниці" обмежити термін використання вагонів має розібратись Антимонопольний комітет, адже не виключене зловживання компанією своїм монопольним становищем.

Про це заявив представник компанії "АрселорМіттал" Володимир Ткаченко.

За його словами, ініціатива УЗ щодо обмеження строку експлуатації вантажних вагонів може бути пов’язана з захистом власних бізнесових інтересів - зокрема, змусити вантажовідправників відмовитись від власних вагонів та частіше використовувати вагони УЗ.

"Є природний монополіст "Укрзалізниця" і, напевно, їм складно втриматися від того, щоб не робити щось, якісь подібні кроки, щоб захистити свій бізнес. Але він захищає їх інтереси, він не дає можливості реалізовувати свої інтереси їх клієнтам", - сказав Ткаченко

На його думку, Антимонопольний комітет має звернути увагу на наміри УЗ, щоб не допускати можливості для природних монополістів підсилювати свої права, виходячи з того, що в усіх інших немає вибору.

За словами представника "АрселорМіттал", рік випуску вагону не може бути підставою для його списання, важливий виключно його технічний стан.

"Оцінювати треба саме вагон, і не заглядати в його паспорт. Може, й треба заглядати, для того, щоб потім зробити висновки. Якщо цей вагон за паспортом вже достатньо давно використовується, можливо, там треба глянути, в якому він технічному стані. Але це не повинно бути причиною для того, щоб заборонити його використання саме за роком його народження", - пояснив Ткаченко.

Він також наголосив, що підприємства-власники вагонів зацікавлені використовувати справні вагони, адже в разі поганого технічного стану вагону вони можуть втратити вантаж чи спричинити аварію, тобто зазнати збитків.

"Підприємство, яке експлуатує і використовує свої вагони, якщо вони вже непридатні до використання, то воно само їх виведе і утилізує. Особливо такі підприємства, як наше. Тому що випускати на лінію несправні вагони - це може призвести до якихось аварій, втрат вантажу. І я впевнений, що підприємства теж діють відповідально і з користю для самих себе", - вважає Ткаченко.

Нагадаємо, раніше віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.

Своєю чергою в "Укрметалургпромі" вважають, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.