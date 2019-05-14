АМКУ оштрафував найбільші АЗС за завищення цін

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував заправні мережі ОККО, WOG і SOCAR на 77 млн гривень за завищення цін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника АМКУ Юрія Терентьєва.

Повідомляється, що сьогодні АМКУ виніс рішення у справі про змову компаній WOG, ОККО і SOCAR, які в 2017 році завищували ціни на світлі нафтопродукти.

"На відповідачів накладено штрафні санкції у загальному розмірі понад 77 млн гривень", - зазначив Тереньтев.

Нагадаємо, в минулому році в АМКУ анонсували рішення по справі про зловживання на ринку палива ще влітку 2018. Тоді в поле зору АМККУ потрапили компанія "Надія" (мережа АЗС BVS), WOG і OKKO.

Про те, що Антимонопольний комітет підозрює три мережі заправних станцій в ціновій змові, повідомлялося ще в грудні 2017 року. Розслідування почалося в зв'язку зі значним зростанням цін на скраплений автомобільний газ. Аналіз порушень встановив, що АЗС порушили закон України про захист економічної конкуренції.

