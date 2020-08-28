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АМКУ схвалив передачу в управління "Нафтогазу" шести державних ТЕЦ

Автор: Олександр Білоус

Фонд держмайна передасть ТЕЦ в управління "Нафтогазу"

Антимонопольний комітет надав дозвіл НАК "Нафтогаз України" на набуття контролю над шести державними ТЕЦ. Майнові комплекси теплоцентралей будуть передані від Фонду державного майна України в управління "Нафтогазу".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

За даними прес-служби, передаються такі ТЕЦ

  • ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"
  • АТ "Одеська ТЕЦ"
  • АТ "Криворізька ТЦ"
  • АТ "Херсонська ТЕЦ"
  • АТ "Миколаївська ТЕЦ"
  • АТ "Дніпровська ТЕЦ"

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

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До переліку акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% + 1 акція та не підлягає приватизації, увійшов НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (83%) вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їх реальну вартість. Водночас 7,5% громадян переконані, що тарифи ЖКП відповідають їх реальній вартості, а 1,5% - вищими за їх реальну вартість.

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