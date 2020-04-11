Американці у суді вимагають від Китаю 1,2 трлн доларів через коронавірус

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Позивачі стверджують, що зазнали величезних втрат через недбалість Пекіна, який допустив поширення вірусу по світу

Менш ніж за місяць більше 5 тисяч громадян США приєдналися до колективного позову, поданого до суду у Флориді, у якому вимагають від Китаю компенсацію за збитки, завдані коронавірусом COVID-19. Про це пише Голос Америки, посилаючись на підрахунки американських і британських аналітиків.

Автори позову вимагають від китайського уряду компенсацію на загальну суму близько 1,2 трлн доларів.

Позивачі стверджують, що зазнали величезних втрат через недбалість Пекіна, який допустив поширення коронавірусу по всьому світу.

Схожі групові позови були подані в суди в Неваді і Техасі.

"Наш позов стосується тих, хто фізично постраждав в результаті дії вірусу... він також стосується комерційної діяльності Китаю, пов'язаної з торгівлею на ринках, де продається м'ясо диких тварин", - заявили представники юридичної фірми Berman Law Group.

Британський консервативний аналітичний центр "Товариство Генрі Джексона" зазначає, що "потенційний позов США до Китаю за шкоду від коронавірусу може скласти 1,2 трлн доларів".

Як зазначили британські аналітики, Китай потенційно несе відповідальність за шкоду, завдану внаслідок невірних дій на ранньому етапі спалаху коронавіруса. Йдеться, зокрема, про навмисне приховування інформації від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Аналітики називають це порушенням Міжнародних медико-санітарних правил.

У цьому зв'язку "Товариство Генрі Джексона" закликає країни подавати до суду на Китай, вказавши 10 різних правових шляхів для цього, включаючи ВООЗ, Міжнародний Суд, Постійний арбітражний суд, суди в Гонконгу і США.

При цьому, юристи проводять паралелі, що в історії міжнародного права відповідальність влади однієї держави за шкоду, заподіяну іншій країні, вперше була визнана в арбітражному суді в 1920-х роках.

Так, канадський металургійний завод, який працював у Британській Колумбії, виділяв токсичні пари, завдаючи шкоди лісам і сільськогосподарським культурам в прилеглих районах Канади, а також в американському штаті Вашингтон. Для вирішення спору Канада і США створили трибунал, в результаті чого Канада погодилася заплатити Америці компенсацію.

Нагадаємо, у США за минулу добу від коронавірусу COVID-19 померли 2108 осіб.

Раніше США назвали новим центром пандемії COVID-19 у світі.