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Трамп дозволив вводити санкції проти країн, які не вивезли своїх громадян з США

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 06:14
Трамп дозволив вводити санкції проти країн, які не вивезли своїх громадян з США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Під санкції потраплять країни, які перешкоджають або відкладають повернення своїх громадян

Президент США Дональд Трамп підписав указ, відповідно до якого можуть бути введені візові санкції на країни, які перешкоджають або відкладають повернення своїх громадян на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Згідно з документом, дані про такы порушення повинен надати глава міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів держсекретареві США.

Глава Держдепу протягом семи днів повинен прийняти рішення про запровадження обмежень щодо таких країн.

Нагадаємо, в США за минулу добу від коронавірусу померли 2108 осіб. Всього в США на даний момент налічується 500 399 випадків зараження коронавірусом, жертвами стали 18 637 осіб, вилікувались - 28 837.

Як повідомляло РБК-Україна, США назвали новим центром пандемії COVID-19 у світі.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив що для боротьби з коронавірусом у всьому світі США направили додатково 225 мільйонів доларів. Ця сума стане доповненням до допомоги в розмірі майже 274 мільйонів доларів, вже виділеної американським урядом для боротьби з COVID-19.

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