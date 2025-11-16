Американцев обманули? У Трампа сделали новое заявление о выплате 2 тысяч долларов

"Посмотрим. Для этого нам нужно законодательство", - сказал министр в эфире Fox News.

Сам Трамп, который расхваливал миллиарды долларов, собранных США в этом году за счет пошлин - говорил о чеках на выплаты на фоне растущего общественного недовольства стоимостью жизни.

Также общаясь с журналистами 14 ноября он сказал, что чеки будут выданы в 2026 году "всем, кроме богатых".

"Это огромные деньги. Но мы получили много денег от тарифов. Тарифы позволяют нам выплачивать дивиденды... Мы также собираемся сократить долг (речь, вероятно, о госдолге)", - заявил Трамп на борту самолета Air Force One.

Bloomberg пишет, что по одной из оценок, план Трампа может обойтись правительству США вдвое дороже, чем прогнозировалось получить в 2025 году.

"Комитет ответственный за федеральный бюджет... оценил предварительную стоимость предложения в 600 млрд долларов, если дивиденды будут распределены по принципу государственных стимулирующих выплат во время пандемии COVID-19", - пишет издание.

По итогам финансового года, который в сентября, чистый доход США от пошлин составил 195 млрд долларов. Многие экономисты прогнозируют, что за весь 2025 календарный год страна получит около 300 млрд долларов.

Также Bloomberg вернулось к еще одной реплике Бессента. По словам главы Минфина США, американцы должны будут почувствовать экономическое облегчение в начале следующего года. Он пояснил этот прогноз, сославшись на снижение налогов в законопроекте Трампа, который был принят в этом году.

"Поэтому я ожидаю, что в первые два квартала мы увидим спад кривой инфляции и существенное ускорение кривой реальных доходов", - резюмировал Бессент.