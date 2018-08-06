В Американській торговельній палаті просять не підвищувати залізничні тарифи в Україні

В АСС просять призупинити підвищення тарифів до створення НКРТ

Компанії-члени Американської торгової палати (АСС) просять призупинити підвищення вартості залізничних перевезень до створення Національної комісії з питань регулювання транспорту (НКРТ) та затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення. Про це йдеться в листі представників АСС на ім'я голови "Укрзалізниці", міністра інфраструктури, міністра економічного розвитку, голови Держрегуляторної служби, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється, на сайті Мінінфраструктури 13 липня 2018 року був опублікований проект наказу "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги по уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів", який передбачає збільшення вартість перевезення порожніх вагонів у два рази.

Також наголошується, що за останній рік тарифи на залізничні перевезення підвищувались декілька разів. Зокрема, 31 жовтня 2017 року шляхом індексації тарифи підвищилися на 15%. Також підвищення було і 19 лютого, коли була змінена процедура плати за використання власних вагонів УЗ. Крім того, з 28 липня збільшено нормативну кількість діб руху в порожньому та завантаженому рейсі (показник Тдод). При розрахунку вартості будуть враховувати додаткові дві доби, за які треба буде заплатити.

Крім того, за підрахунками компаній-членів АСС, за 2018 рік з урахуванням збільшення вартості користування власними вагонами УЗ (у лютому і липні) і запропонованого проектом наказу дворазового збільшення вартості порожніх вагонів, загальний тариф на перевезення у вагонах УЗ для першого класу зросте на 25%. Вартість перевезення у власних вагонах першого класу зросте на 18-22%.

За оцінками вантажовідправників, запланована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат у грошовому еквіваленті на 5 млрд грн на рік. Крім того, на думку компаній-членів палати, пропозицію уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів не що інше, як приховане підвищення, яке в першу чергу негативно позначиться на представниках гірничо-металургійного і аграрного комплексів.

У листі наголошується, що на думку бізнесу тарифи повинні бути економічно зумовленими і встановлюватися під контролем державного регулятора - НКРТ. Тому, бізнес закликає призупинити підвищення вартості перевезення, передбачене наказом МІУ, до моменту створення НКРТ та затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.