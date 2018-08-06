В Американской торговой палате просят не повышать ж/д тарифы в Украине

В АСС просят приостановить повышение тарифов до создания НКРТ

Компании-члены Американской торговой палаты (АСС) просят приостановить повышение стоимости железнодорожных перевозок до создания Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) и утверждения общегосударственной модели тарифообразования на ж/д перевозки. Об этом говорится в письме представителей АСС на имя главы "Укрзализныци", министра инфраструктуры, министра экономического развития, главы Госрегуляторной службы, сообщает УНИАН.

Как сообщается, на сайте Мининфраструктуры 13 июля 2018 года был опубликован проект приказа "О внесении изменений к коэффициентам, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги по унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов", который предполагает увеличение стоимость перевозки порожних вагонов в два раза.

Также отмечается, что за последний год тарифы на ж/д перевозки повышались несколько раз. В частности, 31 октября 2017 года путем индексации тарифы повысились на 15%. Также повышение было и 19 февраля, когда была изменена процедура платы за использование собственных вагонов УЗ. Кроме того, с 28 июля увеличено нормативное количество суток движения в порожнем и груженном рейсе (показатель Тдод). При расчете стоимости будут учитывать дополнительные двое суток, за которые нужно будет заплатить.

Кроме того, по подсчетам компаний-членов АСС, за 2018 год с учетом увеличения стоимости пользования собственными вагонами УЗ (в феврале и июле) и предложенного проектом приказа двукратного увеличения стоимости порожних вагонов, общий тариф на перевозку в вагонах УЗ для первого класса вырастет на 25%. Стоимость перевозки в собственных вагонах первого класса вырастет на 18-22%.

По оценкам грузоотправителей, запланированная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов в денежном эквиваленте на 5 млрд грн в год. Кроме того, по мнению компаний-членов палаты, предложение унификации тарифов на перевозку разных видов грузов не что иное как скрытое повышение, которое в первую очередь негативно отразится на представителях горно-металургического и аграрного комплексов.

В письме отмечается, что по мнению бизнеса тарифы должны быть экономически обусловленными и устанавливаться под контролем государственного регулятора - НКРТ. Поэтому, бизнес призывает приостановить повышение стоимости перевозки, предусмотренное приказом МИУ, до момента создания НКРТ и утверждения общегосударственной модели тарифообразования на ж/д перевозки.