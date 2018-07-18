В американській і британській розвідці розповіли про плани Росії щодо нарощування агресії

Як повідомляється, відносне затишшя з боку Росії було пов'язано з ЧС-2018, який проходив в РФ

Після завершення Чемпіонату світу з футболу і після зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа, спецслужби Російської Федерації (РФ) планують нарощувати операції, орієнтовані на західні країни. Про це передає CNN з посиланням на дані джерел, знайомих з розвідувальними даними, зібраними Великобританією, США та іншими союзниками.

Так, посадові особи розвідки США і Великобританії повідомили, що відносне затишшя з боку Росії було пов'язано з ЧС-2018, який проходив в РФ.

Зокрема, один із співробітників американської розвідки повідомив, що російські офіційні особи не хотіли, щоб гучні інциденти відволікали від престижу проведення найбільшого в світі спортивного заходу.

"Росія зробила те ж саме на зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році", - зазначив він.

Також повідомляється, що російські розвідувальні операції, які спрямовані на дестабілізацію ситуації на заході, можуть поновитися.

Як раніше повідомила директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Барбора Маронкова, Російська Федерація зараз кидає виклик суверенітету євроатлантичних країн.

Також раніше в НАТО заявляли, через агресію РФ в Балтії розміщені додаткові сили НАТО.

У свою чергу, премьер-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі назвав агресію Росії проти України частиною російського плану дестабілізації Заходу.