У Києві біля ресторану "Золотий Шафран" на Оболоні стався вибух

Фото: вибухотехнічна служба (РБК-Україна)

У Києві сьогодні вранці стався вибух поблизу ресторану "Золотий Шафран" на Оболоні. Зараз правоохоронці встановлюють, що саме вибухнуло поблизу закладу.

Про це РБК-Україна розповіли в Оболонському управлінні поліції, а деталі події опублікували на сайті Нацполіції.

Вибух на вулиці Автозаводській стався сьогодні близько 4:00 ранку. Камери відеоспостереження зафіксували, як до ресторану підійшов чоловік, поставив біля східців пакет та пішов. Після цього пролунав вибух.

"Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу. Наразі спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув", - зазначили в Нацполіції.

За фактом події вже порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України, тобто умисне пошкодження майна. Зловмиснику загрожує до 10 років обмеження волі, зараз його розшукують.

Нагадаємо, днями у Балтіморі стався потужний вибух в багатоповерховому будинку. Від вибуху частково обвалився дах будівлі.

Як писало РБК-Україна, в результаті вибуху в американському Балтіморі постраждали понад 20 людей. Тільки двоє з постраждалих відмовилися від госпіталізації.