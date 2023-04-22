Американский радиоведущий выдвинул свою кандидатуру в президенты США
Американский радиоведущий Ларри Элдер выдвинул кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - заявил Элдер в эфире Fox News.
Также он выразил обеспокоенность безопасностью границ США и сказал, что демократы "делают Америку системно расистской".
Отметим, что Элдер приобрел широкую популярность среди сторонников республиканцев в 2021 году, когда они вместе добивались отставки губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома из-за его решения ввести в штате определенные антиковредные ограничения. Кроме того, он долгое время работал в медиаиндустрии, а также имел юридическую фирму по трудоустройству.
Напомним, что, по данным NBC, действующий президент США Джо Байден заявит о своих намерениях повторно баллотироваться 25 апреля.
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