Американский политолог спрогнозировал последствия президентства Трампа для мира

По мнению Бреммера, Трамп займет гораздо более жесткую позицию по отношению к Китаю после того, как администрации Джо Байдена удалось стабилизировать отношения.

Это начнется с повышения таможенных пошлин на китайский импорт, чтобы сократить двусторонний торговый дефицит. В зависимости от того, насколько высокими будут пошлины и будут ли китайцы считать возможным договориться, а не ответить симметрично, эскалация может повлечь за собой прорыв.

"В конце концов, Китай сталкивается с серьезными экономическими проблемами и будет осторожным, чтобы избежать ненужных кризисов. Однако вероятнее, что конфронтационный подход, поддерживающий "ястребиный" кабинет Трампа и республиканцы в Конгрессе, навредит отношениям. Результатом будет новая холодная война, которая в конечном счете увеличит риск" прямой военной конфронтации", - отметил политолог.

На Ближнем Востоке, по его мнению, Трамп попытается расширить Соглашения Авраама и включить Саудовскую Аравию, предоставляя Израилю карт-бланш на ведение войн без давления по ограничению гуманитарных потерь или риску эскалации.

"Самым тревожным является то, что Трамп будет поддерживать, если не будет активно поощрять, стремление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху решить ядерную угрозу Ирану раз и навсегда, что несет риск более широкого конфликта и значительных перебоев в поставке энергоносителей", - считает Брэммер.

Также американский политолог напомнил, что Трамп пообещал завершить войну в Украине "за один день", возможно еще до своей инаугурации.

Это он хочет сделать путем давления на президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина для достижения перемирия, которое заморозит конфликт на текущих линиях разграничения, используя военную помощь Киеву как рычаг влияния на обе стороны.

"Согласятся ли стороны на эти условия, остается открытым вопросом", - отметил Бреммер.

По его мнению, многое будет зависеть от того, как отреагирует Европа.

"Страны НАТО на восточной границе - Польша, страны Балтии и Скандинавии - воспринимают российскую агрессию как экзистенциальную угрозу своей национальной безопасности и будут готовы нести значительные затраты на защиту Украины, если США отступят", - отметил он.

Другие же страны могут стремиться заключить соглашение, будь то по идеологическим причинам (как в случае Венгрии), политическим (Италия) или финансовым (Германия).

"Второй термин Трампа может стать катализатором, который наконец-то объединит Европу и побуждает к более сильной, более консолидированной и "стратегически автономной" системе безопасности. Или же это может усилить существующие разногласия внутри Европейского Союза, значительно ослабить трансатлантический альянс и вызвать дальнейший российский" , - считает Бреммер.