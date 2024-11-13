Что возвращение Дональда Трампа означает для мира

О том, чего Украине, Европе и миру следует ожидать от будущего президентства Дональда Трампа, а также чем его второй срок будет отличаться от первого – читайте в колонке американского политолога Яна Бреммера.

Убедительная победа Дональда Трампа на выборах президента США в этом году не должна никого шокировать. 45-й и 47-й президент воспользовался беспрецедентно сильной волной недовольства действующей властью, которая в этом году жестоко захлестнула почти все правящие партии по всему миру. Хотя вице-президент Камала Харрис была одной из самых успешных среди всех "чиновников", участвовавших в этом году в выборах в богатых странах, что является свидетельством ее дисциплинированной кампании, исторически непопулярной кандидатуры Трампа и экономики США с лучшими показателями в мире.

Однако этого оказалось недостаточно на фоне распространенного недовольства избирателей высоким уровнем иммиграции и стабильно высокими ценами, что наследует глобальный инфляционный всплеск после пандемии. Гиперполяризованная информационная среда, разделяющая Америку на партийные эхо-камеры, сделала практически невозможным для кампании Харрис противодействие этим препятствиям. Ни одна партия еще не удерживала Белый дом при таких низких рейтингах поддержки действующей власти и когда многие американцы считают, что страна идет неправильным путем. В этом свете поражение Харрис было более чем вероятным.

Первый республиканец за 20 лет, победивший в общенациональном голосовании (благодаря достижениям почти в каждой демографической группе и почти в каждом регионе), Трамп вступит в должность не только с сильным мандатом, но и с полным контролем над Конгрессом и консервативным большинством в Верховном суде. У него будет полная свобода реализовать свою масштабную внутреннюю политику, радикально изменить федеральное правительство и переписать институциональные нормы. Но если возвращение Трампа будет оказывать глубокое влияние на Соединенные Штаты, оно может иметь еще большее значение для остального мира.

Многие ожидают, что внешняя политика США во второй каденции Трампа будет просто повторять его первый срок, когда не было больших войн (кроме завершения самой длинной войны Америки в Афганистане). Трамп даже добился нескольких заметных успехов во внешней политике, а именно обновленное Североамериканское соглашение о свободной торговле (сейчас это Соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой), Соглашения Авраама на Ближнем Востоке, более справедливое распределение расходов среди членов НАТО и новые и более сильные альянсы в Азии. Более того, Трамп до сих пор остается тем же лицом, что и четыре года назад, как в положительных, так и негативных аспектах, и его мировоззрение остается неизменным, как и его односторонний и транзакционный подход к внешней политике.

Впрочем, некоторые вещи изменились. Несмотря на то, что новоизбранный президент остается лично незаинтересованным в вопросах управления, его вторая администрация будет укомплектована идеологически объединенными и более опытными старшими чиновниками, готовыми реализовывать его программу "Америка превыше всего" с самого начала. Уже нет карьерных сотрудников-институционалистов, часто сдерживавших разрушительные импульсы президента, а также менее опытных лоялистов, которые впоследствии их заменили. Советники по внешней политике сейчас будут гораздо более преданными, чем в начале первого срока Трампа, и более опытными, чем те, которые были в конце.

Самое важное то, что мир стал более опасным со времени, когда Трамп раньше занимал этот пост. Его достижения в первой каденции имели место в условиях исторически низких процентных ставок и в целом благоприятного геополитического контекста. Но теперь два региональных конфликта, растущая конкуренция с Китаем, смелые действия таких игроков как Россия, Иран и Северная Корея, замедление глобальной экономики и разрушительные технологии, такие как искусственный интеллект, будут создавать совершенно новые вызовы для лидерства Трампа.

Ставки выше, а последствия непредсказуемой внешней политики "Америка превыше всего" гораздо более масштабны, чем в 2016 году. Вероятность экстремальных результатов значительно выше. Хотя Трамп все еще может достичь успехов во внешней политике благодаря своему транзакционному подходу и влиянию, которое он имеет как президент самой могущественной страны мира, потенциал для непредвиденных обстоятельств гораздо больше в этих условиях.

Например, Трамп займет более жесткую позицию по отношению к Китаю после того, как администрации Байдена удалось стабилизировать отношения. Это начнется с повышения таможенных пошлин на китайский импорт, чтобы сократить двусторонний торговый дефицит. В зависимости от того, насколько высокими будут пошлины и будут ли китайцы считать возможным договориться, а не ответить симметрично, эскалация может повлечь за собой прорыв. В конце концов Китай сталкивается с серьезными экономическими проблемами и будет осторожным, чтобы избежать ненужных кризисов. Однако вероятнее, что конфронтационный подход, поддерживающий "ястребиный" кабинет Трампа и республиканцы в Конгрессе, навредит отношениям. Результатом будет новая холодная война, которая в конечном счете увеличит риск прямой военной конфронтации.

На Ближнем Востоке президент попытается расширить Соглашения Авраама и включить Саудовскую Аравию, предоставляя Израилю карт-бланш на ведение войн без давления по ограничению гуманитарных потерь или риску эскалации. Наиболее тревожно то, что Трамп будет поддерживать, если не будет активно поощрять, стремление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху решить ядерную угрозу Ирану раз и навсегда, что несет риск более широкого конфликта и значительных перебоев в поставках энергоносителей.

Трамп пообещал завершить войну в Украине "за один день" - возможно, еще до своей инаугурации - путем давления на президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина для достижения перемирия, которое заморозит конфликт на текущих линиях разграничения, используя военную помощь Киеву как рычаг влияния на обе стороны. Согласятся ли стороны на эти условия, остается открытым вопросом.

Многое будет зависеть от того, как отреагирует Европа. Страны НАТО на восточной границе – Польша, страны Балтии и Скандинавии – воспринимают российскую агрессию как экзистенциальную угрозу своей национальной безопасности и будут готовы нести значительные затраты на защиту Украины, если США отступят. Другие страны могут стремиться заключить соглашение, будь то по идеологическим причинам (как в случае Венгрии), политическим (Италия) или финансовым (Германия). Второй термин Трампа может стать катализатором, который наконец-то объединит Европу и побуждает к более сильной, более консолидированной и "стратегически автономной" системе безопасности. Или это может усилить существующие разногласия внутри Европейского Союза, значительно ослабить трансатлантический альянс и вызвать дальнейшую российскую агрессию.

В любом случае возвращение Трампа принесет период повышенной геополитической волатильности и неопределенности, что будет характеризироваться большей вероятностью как катастрофических провалов, так и невероятных прорывов.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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