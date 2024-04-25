Американский корабль сбил баллистическую ракету хуситов в Красном море
Хуситы пытались атаковать корабли и торговые суда США, но в результате слаженной работы сил международной коалиции атака боевиков была отбита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
Отмечается, что американские военные отразили две атаки хуситов, уничтожив четыре ударных беспилотника и баллистическую ракету.
"Корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету над Аденским заливом. Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown, идущее под флагом США, с 18 американскими и четырьмя греческими членами экипажа. Ни США, ни коммерческие суда не сообщили о травмах или повреждениях", - говорится в сообщении CENTCOM.
Было установлено, что ракета и дроны представляют непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе. Отмечается, что уничтожение воздушных целей хуситов предпринимаются исключительно для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов.
Что предшествовало
После вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, хуситы регулярно пытаются совершать атаки на суда в Красном море. Так, в начале апреля американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.
Кроме того, 23 марта истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов. По данным СМИ, Китай финансирует атаки хуситов на суда в Красном море.
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