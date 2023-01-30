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Американский Goldman Sachs реструктуризирует российские активы и уходит из РФ

Фото: один из крупнейших американских банков Goldman Sachs полностью уходит из России (wikipedia.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Один из самых крупных банков США Goldman Sachs Group Inc. реструктуризировал свои активы в РФ и ушел с российского рынка вопреки запрету диктатора Путина и несмотря на убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом издание отмечает, что Goldman Sachs фактически начал выходить с российского рынка в полном объеме, несмотря на запрет зарубежным банкам продавать свои "дочки" в России без разрешения специальной комиссии. Однако запрет не распространяется на продажу активов, и фактически банк запрет не нарушил.

По словам инсайдерских источников агентства, активы Goldman Sachs покупают топ-менеджеры российской "дочки" американского банка.

"Соглашение могло быть денежным, но с большим дисконтом. После начала военной операции в Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, несмотря на убытки", - утверждает анонимный источник агентства.

Reuters напоминает, что Goldman Sachs в марте прошлого года заявил, что сворачивает свой бизнес в России, в ноябре - что сократил свои кредитные риски в России на 9%, то есть до 205 млн долларов в третьем квартале.

Летом 2022 года диктатор Путин запретил иностранным банкам продавать доли в своих дочерних компаниях без специального разрешения. А 26 октября власти опубликовали список попавших под этот запрет банков. В нем есть и "дочка" Goldman Sachs - Голдман Сакс Банк.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Иран и Россия объединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов, чтобы увеличить торговые и финансовые операции.

Кроме того, мы писали, что Служба безопасности Украины должна обратить внимание на работу "Сенс банка" (бывший "Альфа Банк Украина") во время войны и на чиновников, покрывающих их антиукраинскую деятельность.

Напомним, Евросоюз нашел способ использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

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