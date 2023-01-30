Американский Goldman Sachs реструктуризирует российские активы и уходит из РФ

При этом издание отмечает, что Goldman Sachs фактически начал выходить с российского рынка в полном объеме, несмотря на запрет зарубежным банкам продавать свои "дочки" в России без разрешения специальной комиссии. Однако запрет не распространяется на продажу активов, и фактически банк запрет не нарушил.

По словам инсайдерских источников агентства, активы Goldman Sachs покупают топ-менеджеры российской "дочки" американского банка.

"Соглашение могло быть денежным, но с большим дисконтом. После начала военной операции в Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, несмотря на убытки", - утверждает анонимный источник агентства.

Reuters напоминает, что Goldman Sachs в марте прошлого года заявил, что сворачивает свой бизнес в России, в ноябре - что сократил свои кредитные риски в России на 9%, то есть до 205 млн долларов в третьем квартале.

Летом 2022 года диктатор Путин запретил иностранным банкам продавать доли в своих дочерних компаниях без специального разрешения. А 26 октября власти опубликовали список попавших под этот запрет банков. В нем есть и "дочка" Goldman Sachs - Голдман Сакс Банк.