Американський фондовий ринок виріс після історичного обвалу

Американські фондові індекси виросли у вівторок, 17 березня, відновивши частину втрат понеділка, оскільки Федеральна резервна система і Білий дім ухвалили подальші заходи по підвищенню ліквідності і усуненню шкоди від спалаху коронавірусу, що здійснює тиск на світову економіку. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 5,2% до 21.237,38 пункту, S&P 500 - на 6,00% до 2.529,19 пункту, Nasdaq Composite - на 6,23% до 7.334,78 пункту.

ФРС повідомила про повторний запуск програми покупок короткострокового корпоративного боргу для поліпшення ситуації на кредитних ринках, які опинилися під тиском в результаті спалаху коронавірусу, яка загрожує американській економіці рецесією.

Рішення про викуп комерційних паперів послідувало за кількома надзвичайними заходами, вжитими ФРС у неділю, включаючи зниження відсоткових ставок майже до нуля.

Також у вівторок адміністрація Дональда Трампа задіяла пакет стимулів на 850 млрд доларів, щоб підтримати економіку. Зокрема американським громадянам будуть розсилати чеки на 1000 доларів.

Пандемія спровокувала серйозні перебої в роботі компаній і в поїздках по всьому світу, оскільки люди залишаються вдома і уникають своєї звичайної діяльності. Багато компанії попередили про зниження виручки, а більшість експертів готуються до рецесії в США.

Нагадаємо, американські фондові індекси у понеділок, 16 березня, зафіксували рекордне падіння з 1987 року, а індекс S&P 500 опустився до мінімуму з грудня 2018 року на тлі побоювань інвесторів, що центробанки, законодавці і Білий дім не зможуть впоратися з пандемією коронавірусу. Індекс S&P 500 впав на 12%, максимально з "чорного понеділка" більш ніж три десятиліття тому