ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Американський фондовий ринок перейшов до падіння

Новини » Економіка     11.03.2020 - 15:58
Американський фондовий ринок перейшов до падіння
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Індекси знизилися більш ніж на 2% після зростання напередодні

Американські фондові індекси падають приблизно на 2% на відкритті торгів у середу, 11 березня,оскільки інвестори скептично поставилися до плану стимулювання президента Дональда Трампа по боротьбі з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 413,53 пункту, або 1,65%, при відкритті до 24 604,63, а S&P 500 відкрився зниженням на 56,63 пункту, або на 1,96%, на рівні 2825,60. Індекс Nasdaq Composite впав на 208,01 пункту, або на 2,49%, до 8 136,25 на відкритті торгів.

Нагадаємо, американський фондовий ринок відновився у вівторок, 10 березня, на надії на заходи стимулювання з боку урядів. Індекси зросли майже на 5% на наступний день після падіння майже на 8%. Індекс Dow Jones виріс на 4,89% до 25.018,16 пункту, S&P 500 - на 4,94% до 2.882,23 пункту, а Nasdaq - на 4,95% до 8.344,25 пункту.

Інвестори сподіваються на заходи стимулювання з боку влади. Зокрема, очікується, що Федрезерв наступного тижня знизить процентні ставки як мінімум на половину процентного пункту.

Як повідомляло РБК-Україна, Банк Англії у середу, 11 березня, знизив ключову ставку з 0,75% до 0,25% для захисту британської економіки від наслідків спалаху коронавірусу.

Карантин в Україні через коронавірус: в яких областях введені обмеження Матч Ліги Європи "Севілья" - "Рома" зірвався через коронавірус
Новини України фондовый рынокКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся