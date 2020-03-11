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Американський фондовий ринок відновився після обвалу

Новини » Економіка     11.03.2020 - 10:23
Американський фондовий ринок відновився після обвалу
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Індекси зросли майже на 5% на наступний день після падіння майже на 8%

Американський фондовий ринок відновився у вівторок, 10 березня, на надіях на заходи стимулювання з боку урядів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones виріс на 4,89% до 25.018,16 пункту, S&P 500 - на 4,94% до 2.882,23 пункту, а Nasdaq - на 4,95% до 8.344,25 пункту.

Тим не менш S&P 500 і Nasdaq завершили сесію приблизно на 15% нижче рекордних максимумів закриття, досягнутих 19 лютого.

Президент США Дональд Трамп сказав, що зробить "значні кроки", щоб заспокоїти страхи ринку, попросивши Конгрес про пакет бюджетних заходів стимулювання, у тому числі про зниження податку на зарплати.

Інвестори також чекають, що Федрезерв наступного тижня знизить процентні ставки як мінімум на половину процентного пункту.

Нагадаємо, в понеділок, 9 березня, Уолл-стріт показала рекордне з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхи з приводу коронавірусу викликали паніку інвесторів. Промисловий індекс Dow Jones знизився на 7,79%, S&P 500 - на 7,60%, а Nasdaq Composite - на 7,29%.

Ціни на нафту звалилися 9 березня майже на 30% до 33 доларів за барель після того, як Саудівська Аравія знизила офіційні розцінки на продаж нафти і запланувала різке збільшення видобутку в квітні, почавши цінову війну, незважаючи на негативний ефект, який на світовий попит надає поширення коронавірусу. Однак 10 березня ціни на нафту виросли на 10% до 37 доларів за барель.

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