Американський есмінець Donald Cook опинився між двома фрегатами РФ в Егейському морі

Це сталося о 7 годині ранку

В Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы утром на встречных курсах разошлись американский ракетный эсминец Donald Cook и фрегат "Адмирал Макаров" Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Это произошло в 7 часов утра.

Напомним, американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел 25 февраля утром в Одесский морской торговый порт. Сообщалось, что он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно.

Как сообщается, ракетный эсминец ВМС США Donald Cook покинул Одессу 27 февраля после завершения запланированного визита в порт в рамках постоянного присутствия в Черном море.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что пребывание эсминца Donald Cook является символом безопасности в Черноморском регионе.

Он также отметил, что это является демонстрацией поддержки США свободы судоходства в том числе в Керченском проливе. "Это демонстрация того, что наша поддержка Украины - она надолго", - добавил Волкер.