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Американский автопроизводитель Ford продал свой бизнес в России

Фото: Американский автопроизводитель Ford продал свой бизнес в России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Автомобильная компания Ford Motor Company покинула рынок РФ. Она продала свою долю в совместном предприятии Sollers Ford.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, которое приводит издание Reuters.

"Акции Ford будут переданы совместному предприятию по нарицательной стоимости", - заявили в компании.

Также компания добавила, что сохраняет за собой право выкупить их в течение 5 лет "в случае изменения глобальной ситуации". В марте компания объявила о полной остановке своей деятельности в России.

Ford вслед за американскими фирмами, включая Cisco Systems Inc и Nike Inc, объявил о выходе из России после того, как западные страны ввели санкции против РФ в связи с ее вторжением в Украину, что сделало практически невозможным ведение бизнеса производителями в России.

Ford Motor Company

Американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей марки "Форд". В 1903 году компанию основал Генри Форд. Компания приобрела популярность, когда первой в мире применила текущий метод производства: классический автосборочный конвейер.

Ford является четвёртым автопроизводителем в мире по объемам выпуска после Toyota, General Motors и Volkswagen. В 2005 году компанией (вместе с контролируемыми марками) было продано 6,8 млн машин. Доход тогда составил 178,1 млрд долларов.

В России у компании было два завода, а именно во Всеволожске и Елабуге. Производственные мощности завода во Всеволожске 2013 были загружены менее чем на две трети. За январь-февраль 2014 г. продажи модели Ford Focus, которая производится во Всеволожске, в целом по России упали на 40 %. В связи с чем завод во Всеволожске с 22 апреля 2014 года остановил производство и сократил 700 сотрудников в рамках "программы по оптимизации затрат".

Напомним, что испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, продаст свой бизнес в России своему ливанскому франчайзи Daher group.

Также американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, продала свой бизнес в России.

Стало известно, что американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

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