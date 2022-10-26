Американский автопроизводитель Ford продал свой бизнес в России

"Акции Ford будут переданы совместному предприятию по нарицательной стоимости", - заявили в компании.

Также компания добавила, что сохраняет за собой право выкупить их в течение 5 лет "в случае изменения глобальной ситуации". В марте компания объявила о полной остановке своей деятельности в России.

Ford вслед за американскими фирмами, включая Cisco Systems Inc и Nike Inc, объявил о выходе из России после того, как западные страны ввели санкции против РФ в связи с ее вторжением в Украину, что сделало практически невозможным ведение бизнеса производителями в России.

Ford Motor Company

Американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей марки "Форд". В 1903 году компанию основал Генри Форд. Компания приобрела популярность, когда первой в мире применила текущий метод производства: классический автосборочный конвейер.

Ford является четвёртым автопроизводителем в мире по объемам выпуска после Toyota, General Motors и Volkswagen. В 2005 году компанией (вместе с контролируемыми марками) было продано 6,8 млн машин. Доход тогда составил 178,1 млрд долларов.

В России у компании было два завода, а именно во Всеволожске и Елабуге. Производственные мощности завода во Всеволожске 2013 были загружены менее чем на две трети. За январь-февраль 2014 г. продажи модели Ford Focus, которая производится во Всеволожске, в целом по России упали на 40 %. В связи с чем завод во Всеволожске с 22 апреля 2014 года остановил производство и сократил 700 сотрудников в рамках "программы по оптимизации затрат".