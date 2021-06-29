Американські військові в Сирії зазнали ракетної атаки

Американські військові в Сирії зазнали численних ракетних обстрілів. Загиблих і поранених серед військових США в результаті атаки немає.

Про це повідомив американський полковник Уейн Маротто на своїй сторінці в Twitter.

Він не повідомив, хто вважається відповідальним за атаку ракетами.

"Військовослужбовці США в Сирії, піддаючись залповим ракетним ударам, діяли в порядку самооборони і вели контрбатарейний артилерійський вогонь по пускових позиціях", - йдеться в повідомленні.

Також він додав, що військові США були змушений оборонятися.

"Початковий звіт: приблизно о 19: 44 за місцевим часом, сили США в Сирії були атаковані кількома ракетами. Травм немає, збиток оцінюється", - повідомив полковник.

Нагадаємо, що сили США завдали удару по позиціях проіранських угруповань бойовиків на кордоні Сирії та Ірану. Відповідний дозвіл дав президент США, оскільки до цього бойовики напали на об'єкти і контингент США в Іраку.

Також повідомлялося, що метою атаки США була база для запуску бойових дронів в Іраку. Саме з цієї бази атакували військових США.