Американські військові в Сирії зазнали ракетної атаки

Американські військові в Сирії зазнали численних ракетних обстрілів. Загиблих і поранених серед військових США в результаті атаки немає.
Про це повідомив американський полковник Уейн Маротто на своїй сторінці в Twitter.
"Початковий звіт: приблизно о 19: 44 за місцевим часом, сили США в Сирії були атаковані кількома ракетами. Травм немає, збиток оцінюється", - повідомив полковник.
Також він додав, що військові США були змушений оборонятися.
"Військовослужбовці США в Сирії, піддаючись залповим ракетним ударам, діяли в порядку самооборони і вели контрбатарейний артилерійський вогонь по пускових позиціях", - йдеться в повідомленні.
Він не повідомив, хто вважається відповідальним за атаку ракетами.
Нагадаємо, що сили США завдали удару по позиціях проіранських угруповань бойовиків на кордоні Сирії та Ірану. Відповідний дозвіл дав президент США, оскільки до цього бойовики напали на об'єкти і контингент США в Іраку.
Також повідомлялося, що метою атаки США була база для запуску бойових дронів в Іраку. Саме з цієї бази атакували військових США.