Роскошь несмотря на санкции: в FT объяснили, как товары люксовых брендов попадают к россиянам

Российские богачи нашли способы обходить западные санкции для приобретения предметов роскоши. Несмотря на санкции они продолжают покупать люксовые бренды, благодаря посредникам, перекупщикам и контрабандистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Журналисты отметили, что таможенные записи свидетельствуют о перенаправлении торговли через посредников в странах, где санкции не действуют. Например, они обнаружили в документации партии сумок Bottega Veneta, которые были ввезены из Дубая через Китай.

Кроме этого, услуги "личных покупателей" популярны среди россиян.

Сообщается, что байеры в Европе отправляют в РФ десятки посылок еженедельно, зарабатывая на этом тысячи евро.

Журналисты отметили, что в то же время итальянские продавцы "закрывают глаза" на конечный пункт назначения продукции.

Также отмечается, что западные бренды начали выпускать специальные линии товаров с ценами, соответствующими лимитам санкций.

Процветает и контрабанда люксовых товаров.

Сообщается, что латвийские таможенники с начала 2024 года конфисковали 60 партий предметов роскоши, которые пытались ввезти в Россию с фальшивыми декларациями.

В материале также говорится о том, что сохранение доступа к предметам роскоши укрепляет режим РФ, позволяя распространять нарратив, что санкции якобы "неэффективны". Однако цены на теневом рынке ударили по среднему классу, который теперь не может позволить себе западные товары.

Юлия Павицкая из Киевского института экономики отметила, что обход санкций снижает общий эффект экономического давления на Россию. В то же время посредники и бренды, которые участвуют в этих схемах, могут быть привлечены к ответственности за нарушение экспортного контроля.

Кроме одежды, косметики и других товаров люксовых брендов, в РФ незаконно завозятся автомобили популярных западных брендов. Ранее мы рассказывали о том, как Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini и другие бренды попадают в Россию.