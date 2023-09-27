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Американские компании хотят инвестировать в Украину, но есть условие, - спецпредставитель США

Фото: Пенни Прицкер, специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские частные компании хотели бы начать инвестиции в Украину, но для этого наша страна должна провести реформы в области подотчетности и прозрачности.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ключевой задачей является обеспечение того, чтобы восстановление происходило в соответствии с лучшими международными практиками, и это включает в себя реформы, обеспечивающие прозрачность и подотчетность. Таким образом, реформы и восстановление идут рука об руку", - подчеркнула Прицкер. 

По ее словам, потенциал Украины необычайно велик, поскольку наша страна обладает огромными возможностями в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, добыче важнейших полезных ископаемых и целом ряде других отраслей.

"Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, необходимо провести предварительную работу, которая может успешно продолжаться уже сейчас, и украинское правительство готово принять этот вызов", - добавила спецпредставитель. 

Она уточнила, что за 13 дней встретилась с представителями 30 частных компаний, которые хотят принять участие в восстановлении Украины. 

"Все видят возможности, и меня действительно воодушевляет интерес частного сектора к попыткам разобраться с этим. Это требует изменения законодательства Украины. Это требует определенного партнерства правительства с частным сектором, а затем - функционирования частного сектора", - сказала она. 

Как отметила Прицкер, Украине необходимо не только выстоять в военном конфликте, но и процветать экономически.

Назначение Прицкер

Напомним, 14 сентября президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины. 

Глава американского государства подчеркивал тогда, что Прицкер будет направлять усилия его страны на помощь в восстановлении украинской экономики.

 

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