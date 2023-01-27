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Американские инспекторы приехали в Украину для присмотра за помощью от США

Фото: Евгений Пригожин и Игорь Гиркин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину прибыли инспекторы Государственного департамента США, Минобороны и Агентства по международному развитию (USAID). Они будут наблюдать за помощью, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter США в Украине Бриджит Бринк.

"Тепло поприветствовала Офис генерального инспектора Государственного департамента, генерального инспектора Министерства обороны и Офис генерального инспектора USAID, прибывших с четким графиком встреч и целью улучшить независимый надзор с помощью США Украины. Мы придерживаемся высочайших стандартов подотчетности и всестороннего надзора с помощью предоставляемой США", - написала Бринк.

Напомним, недавно в Пентагоне подтвердили отправку усовершенствованной версии Abrams в Украину.

Кроме того, в Белом доме не исключают передачу Украине истребителей F-16.

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