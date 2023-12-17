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Американские чиновники призвали Байдена поддержать перемирие в Газе

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Более 130 сотрудников Министерства внутренней безопасности США в письме призвали президента Джо Байдена принять меры по немедленному прекращению огня в Секторе Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

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Авторами обращения к американскому лидеру являются работники нескольких федеральных ведомств,

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Но уже 1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. Также Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала по требованию прекращения огня.

В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит войну против ХАМАС.

15 декабря во время боев на севере Газы трое заложников ХАМАС самостоятельно сбежали из плена, но израильские военные ошибочно признали их угрозой и застрелили. Министр обороны Израиля Йоав Галант взял на себя ответственность за трагический инцидент.

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ИзраильХАМАСБелый домДжозеф БайденСоединенные Штаты Америки