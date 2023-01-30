Американские БМП Bradley уже направляются в Украину, - СМИ

Боевые машины пехоты M2 Bradley, вошедшие в новый пакет военной помощи от США, уже направляются в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента Fox News Лукаса Томлинсона.

"Более 60 американских Bradley направляются в Украину после вылета из Норт-Чарлстона, Южная Каролина, на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов, в который вошли БМП Bradley.

Позже, 20 января, Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,5 миллиарда долларов. В него тоже вошли БМП Bradley.

Также ранее мы писали, что США рассчитывают доставить в Украину БМП Bradley в ближайшие недели.

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