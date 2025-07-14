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Американские бизнесмены отсудили крупный зерновой терминал в Одессе, - FT

Украина, Понедельник 14 июля 2025 11:00
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Американские бизнесмены отсудили крупный зерновой терминал в Одессе, - FT Фото: терминал Olimpex (latifundist.com)
Автор: Александр Белоус

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над зерновым терминалом Olimpex в порту Одессы. Это произошло после долгих судебных разбирательств, связанных с предполагаемым мошенничеством с залоговым зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Терминал способен перерабатывать до 5 млн тонн зерна в год и считается одним из крупнейших в Украине.

По данным издания, администрация президента Владимира Зеленского помогла двум американским фондам взыскать долг в размере 95 млн долларов с одесских магнатов, которые ранее владели терминалом и не смогли выплатить кредиты.

Судебная тяжба

Ранее фонды выиграли международный арбитраж на 150 млн долларов и несколько дел в судах Великобритании, но долго не могли добиться признания в Украине. Перелом наступил после ареста бизнесмена Владимира Науменко в мае и решения Верховного суда в июле.

"Наша роль в этом деле была исключительно координирующей - мы привлекли внимание соответствующих органов", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, "это дело - еще одно подтверждение того, что Украина - правовое государство".

Следствие утверждает, что группа GNT, контролируемая Науменко, обманула инвесторов, оформив кредиты под несуществующие зерновые запасы. Продукт, заявленный как залог, якобы был уничтожен на предприятии в Сумах.

Терминал в Одессе

Американский инвестор Джон Паттон считает, что терминал Olimpex был одним из центров теневого экспорта зерна. По его словам, борьба с этим рынком существенно активизировалась за последний год.

Руководство Argentem Creek планирует запустить работу терминала уже летом, возможно в сентябре. Сейчас начинается сбор урожая, поэтому запуск объекта крайне важен для экспорта.

Ранее министр аграрной политики Украины Виталий Коваль заявил, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10% до 51 млн тонн.

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