"Імперіал Тобакко" вимагає від АМКУ не поширювати неправдиву інформацію про компанію

Фото: завод "Імперіал Тобакко" (delta.at)

У компанії підкреслюють, що своїми заявами АМКУ демонструє непрофесійність та некомпетентність

Сплата компанією "Імперіал Тобакко" штрафу, що був накладений Антимонопольним комітетом України на загальну суму майже 460 млн гривень, не є визнанням провини в рамках справи про нібито змову між дистриб'ютором сигарет і виробниками тютюнової продукції. Інформація, яку поширює АМКУ, є завідомо неправдивою з метою введення громадськості в оману про діяльність компанії.

Про це йдеться в заяві "Імперіал Тобакко".

У компанії підкреслюють, що такими заявами АМКУ демонструє у своїх діях непрофесіоналізм і некомпетентність.

"20 липня Господарський суд Києва відхилив позов "Імперіал Тобакко". Свою позицію з приводу такого рішення компанія однозначно заявила - ми вважаємо його необґрунтованим, незаконним і політично мотивованим. Компанія письмово повідомила АМКУ про подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції і свій рішучий намір продовжувати захищати свої права у судах вищої інстанції та міжнародному інвестиційному арбітражі. Тому інформація АМКУ про те, що сплата штрафу 460 млн гривень пов'язана з рішенням "Імперіал Тобакко" "не затягувати судовий позов" є відвертою брехнею", - заявила директор з корпоративних та правових питань "Імперіал Тобакко" в Україні Юлія Завалішина.

Компанія підкреслює, що сплата штрафу на користь АМКУ обумовлена виключно запобіганням нарахування додаткової пені відповідно до ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а також щоб уникнути подальшого безпричинного та безпрецедентного тиску на операційну діяльність компанії з боку АМКУ.

Компанія також офіційним листом звернулася до АМКУ з вимогою припинити поширювати неправдиві відомості.

Нагадаємо, раніше компанії "Імперіал Тобакко Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" після винесення рішення на користь АМКУ за підсумками засідання Господарського суду Києва заявили, що вважають рішення судді необґрунтованим, незаконним і політично мотивованим.

Як відомо, 10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на дистриб'ютора "Тедис Україна", а також 4 виробників тютюнових виробів і їх підрозділи по дистрибуції штраф на загальну суму 6,5 млрд гривень, з яких 292 млн гривень - на компанію "Імперіал Тобакко Юкрейн" (торговий дім міжнародного виробника) і ще 167 млн гривень - на тютюнову фабрику міжнародного виробника "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"