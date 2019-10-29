Законопроекти 1209 і 1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, - ЄБА

Ілюстративне фото (eba.com.ua)

ЄБА звернулась до Гетьманцева

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) розкритикувала необгрунтовано різке зростання податкового тиску на окремі галузі, скасування принципу особистої відповідальності податкових інспекторів, ускладнення доступу бізнесу до кредитів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист виконавчого директора асоціації до голови парламентського податкового комітету Данила Гетьманцева стосовно законопроектів 1209, 1209-1, 1210 та 1210-1.

"Низка пропозицій, які містяться в законопроектах, продовжує викликати серйозне занепокоєння у компаній-членів Асоціації", - заявила Дерев’янко.

Загалом в ЄВА визначили 11 системних проблем даних законопроектів. Зокрема, бізнес виступає категорично проти штрафних санкцій по податкових накладних, змін до правил трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті тощо.

Особливу увагу в Асоціації звернули на виключення з Податкового кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків і зборів.

"Платникам податків вдалося налагодити конструктивний діалог із податковими органами не в останню чергу завдяки цій стримуючій нормі в Податковому кодексі. Закликаємо зберегти у ПКУ принцип особистої відповідальності податкових інспекторів", – зазначила виконавчий директор ЄБА.

Також у ЕВА негативно поставилися до ускладнення правил трансфертного ціноутворення, що може суттєво вдарити по роботі зокрема великих іноземних інвесторів в Україні.

"Запропоновані зміни розширюють права податкових органів, покладаючи значний тягар на платників податків (наприклад, надання податковим органам інформації щодо укладених контрактів по сировинних товарах)", – пояснює Дерев’янко.

У Асоціації розкритикували ускладнення процесу врахування у податковому обліку процентів по кредитах та інших боргових зобов’язаннях. На думку ЕВА, це суттєво погіршить доступність кредитів для фінансування українського бізнесу.

Крім того, ЄБА звинуватила народних депутатів у вибірковому і необґрунтовано різкому підвищення податкового тиску на окремі галузі промисловості. Мова йде, зокрема, про різке зростання рентної плати при видобуванні корисних копалин, у т.ч. залізної руди.

"Суми податку зростуть в 4 рази та суттєво збільшать собівартість продукції. І це враховуючи надзвичайно високу конкуренцію на цьому ринку, зокрема з боку Російської Федерації", – нагадує Дерев’янко.

Також в Асоціації розкритикували збереження обтяжливої системи адміністрування акцизів на пальне і різке підвищення акцизів на тютюнові вироби, зокрема на тютюновмісні вироби для електронагрівання – що, на думку ЕВА, суперечить нормам Угоди про Асоціацію з Європейським союзом.

"Також Асоціація наполягає на неухильному дотриманні принципу стабільності податкового законодавства та підтримує заяви прем’єр-міністра України про те, що податкова реформа має розпочатися навесні 2020 р., а зміни до податкового законодавства мають вступити в силу з 2021 р.", - йдеться у листі.