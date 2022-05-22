Американська компанія McKinsey одночасно працювала на Пентагон і "Ростех", - NBC

Американська консалтингова компанія McKinsey одночасно співпрацювала з російською компанією "Ростех" і виконувала контракти для Пентагону. Також представляла послуги для розвідувальної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

McKinsey, консультуючи російську корпорацію, хоча і не з пов'язаних безпосередньо зі зброєю питань, водночас виконувала контракти у сфері національної безпеки для Міністерства оборони США і розвідувальної спільноти.

Раніше роботою американської фірми зацікавилися в Конгресі США у зв'язку з її співпрацею з держкомпаніями Китаю. Законодавці задавалися питанням, чи варто McKinsey надавати замовлення в області нацбезпеки, враховуючи її широку присутність в КНР.

Разом з тим в самій компанії не бачать конфлікту інтересів в недавній діяльності в Росії і контрактами для американських федеральних відомств.

У пресслужба McKinsey 18 квітня повідомили, що компанія припинила роботу зі своїми клієнтами в Росії. На початку березня в McKinsey заявили про припинення надання послуг російським державним підприємствам.