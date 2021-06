SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8. Це 18 місія з початку року

Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Після виведення супутника на орбіту перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю та здійснив посадку на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Цей перший ступінь декількома днями раніше вже застосовували для відправки в космос корабля Dragon. Повторне застосування першого ступеня ракети Falcon 9 допомагає зменшити вартість запуску майже на 20 млн доларів.

Апарат SXM-8 є другим із двох спочатку запланованих супутників, які замінять застарілі супутники XM-3 та XM-4, запущені у 2005 та 2006 роках відповідно ракетами Zenit 3. SXM-8 належить і управляється компанією SiriusXM як частина їх супутникового сузір'я великої потужності.