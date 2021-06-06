ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8. Це 18 місія з початку року

Новость на русском →
Флорида, Неділя 06 червня 2021 09:50
SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8. Це 18 місія з початку року Фото: SpaceX здійснила запуск ракети Falcon 9 (flickr.com/terraform-mars)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Про це компанія повідомила на сторінці у Twitter.

Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Після виведення супутника на орбіту перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю та здійснив посадку на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Цей перший ступінь декількома днями раніше вже застосовували для відправки в космос корабля Dragon. Повторне застосування першого ступеня ракети Falcon 9 допомагає зменшити вартість запуску майже на 20 млн доларів.

Апарат SXM-8 є другим із двох спочатку запланованих супутників, які замінять застарілі супутники XM-3 та XM-4, запущені у 2005 та 2006 роках відповідно ракетами Zenit 3. SXM-8 належить і управляється компанією SiriusXM як частина їх супутникового сузір'я великої потужності.

Нагадаємо, 3 червня компанія SpaceX відправила до Міжнародної космічної станції вантажний корабель Dragon з корисним навантаженням.

Як писало РБК-Україна, стикування корабля Dragon з МКС відбулося вдень 5 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech ракета спутник SpaceX
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС