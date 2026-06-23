Американская страна закупит украинские дроны для борьбы с наркоторговлей

Это заявление прозвучало на фоне борьбы страны с организованной преступностью, бандитским насилием и сетями наркоторговли, которые продолжают создавать серьезные проблемы в сфере безопасности.

На прошлой неделе Асфура встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров украинский президент предложил сотрудничество в сфере военных технологий, в частности систем беспилотников, поскольку Украина стремится расширить партнерство за пределы Европы, пишет издание.

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Выступая перед журналистами в Панама-Сити во время Генеральной Ассамблеи Организации американских государств, Асфура заявил, что эта технология может помочь властям контролировать отдаленные районы и выявлять преступную деятельность.

"Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для эффективной охраны наших границ, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования", - сказал он.

Лидер Гондураса добавил, что Украина "может нам очень помочь в обеспечении безопасности наших границ и борьбе с незаконным оборотом наркотиков", и назвал этот вопрос "вопросом национальной безопасности".

Проблема наркотиков в Гондурасе

Гондурас уже давно используется как транзитный маршрут для поставок кокаина, движущихся на север из Южной Америки, и все больше сталкивается с опасениями относительно местного выращивания коки и переработки кокаина.

Правоохранители обнаружили плантации и лаборатории в отдаленных регионах, что вызывает опасение, что страна превращается из коридора торговли наркотиками в более активную часть цепи производства наркотиков.

В Гондурасе уровень убийств составляет около 24 на 100 000 человек, что почти в четыре раза превышает средний показатель в мире.