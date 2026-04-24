Американская DFC инвестирует в украинскую экономику. Какой сектор в приоритете?

"DFC (Международная финансовая корпорация развития США - ред.) участвует в партнерстве по приобретению доли в капитале компании, которая занимается добычей нефти и газа. Они подписали соглашение о финансировании бурения четырех скважин", - сказал он.

Спикер не уточнил названия компании, в которую были вложены средства.

Он добавил, что сектор добычи нефти и газа является очень привлекательным для американских компаний.

"Мы уже вовлечены в некоторые возможности для инвестиций", - сказал старший посланник по вопросам энергетической интеграции Министерства энергетики США и добавил, что его страна уже принимает участие в процессе поставки оборудования для восстановления украинской энергосистемы, в частности поставке трансформаторов.

"Мы работаем с партнерами, чтобы найти это оборудование и передать его Украине, чтобы был свет и продолжало поставляться тепло", - добавил Джошуа Волц.