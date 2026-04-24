Американская DFC инвестирует в украинскую экономику. Какой сектор в приоритете?

18:28 24.04.2026 Пт
2 мин
Есть ли уже заключенные соглашения?
aimg Дмитрий Сидоров
Фото: США осуществляют инвестиции в реальный сектор Украины (Getty Images)

Американское правительственное учреждение - Международная финансовая корпорация развития США и частные компании заинтересованы в инвестициях в частную добычу нефти и газа в Украине и уже заключены первые соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова специального посланника по вопросам энергетической интеграции министерства энергетики США Джошуа Волц, которые он сказал во время встречи с журналистами.

"DFC (Международная финансовая корпорация развития США - ред.) участвует в партнерстве по приобретению доли в капитале компании, которая занимается добычей нефти и газа. Они подписали соглашение о финансировании бурения четырех скважин", - сказал он.

Спикер не уточнил названия компании, в которую были вложены средства.

Он добавил, что сектор добычи нефти и газа является очень привлекательным для американских компаний.

"Мы уже вовлечены в некоторые возможности для инвестиций", - сказал старший посланник по вопросам энергетической интеграции Министерства энергетики США и добавил, что его страна уже принимает участие в процессе поставки оборудования для восстановления украинской энергосистемы, в частности поставке трансформаторов.

"Мы работаем с партнерами, чтобы найти это оборудование и передать его Украине, чтобы был свет и продолжало поставляться тепло", - добавил Джошуа Волц.

Напомним, DFC (Международная финансовая корпорация развития США) является соучредителем Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления. В октябре 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что фонд уже начал работу, формируется пул проектов в сферах добычи критических минералов, энергетики и инфраструктуры.

Министр экономики Алексей Соболев сообщал, что фонд получит капитал в размере 200 млн долларов до конца 2026 года. Процесс наполнения фонда средствами будет растянут во времени.

