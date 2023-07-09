Американская авиация нанесла удар по лидеру ИГИЛ в Сирии

Американская авиация нанесла удар по лидеру ИГИЛ в Восточной Сирии. Удар был нанесен самолетами MQ-9,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центрального командования США.

В пятницу, 7 июля, Центральное командование США нанесло удар в Сирии, в результате чего погиб Усама аль-Мухаджир, лидер ИГИЛ в восточной Сирии.

"Мы четко дали понять, что остаемся преданными разгрому ИГИЛ во всем регионе... ИГИЛ остается угрозой не только для региона, но и за его пределами", - сказал командующий Центрального командования США генерал Майкл "Эрик" Курилла,

Пока нет информации, что во время удара погибли гражданские лица, однако коалиция проверяет сообщения о ранениях гражданского населения.

Проведенная операция нарушит и ухудшит способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки. Однако операции CENTCOM против ИГИЛ вместе с силами партнеров в Ираке и Сирии будут продолжаться, чтобы достичь окончательного поражения группировки.

Удар в пятницу был нанесен теми же самолетами MQ-9, которые ранее в этот день подверглись преследованиям российских самолетов в столкновении, которое длилось почти два часа.

Провокации россиян в Сирии

Напомним, ранее представители США уже несколько раз заявляли о провокационных действиях россиян в Сирии. Пилоты РФ неоднократно летали над военными базами США, что может повлечь за собой риски эскалации.

Такие провокации продолжают происходить после того, как российский истребитель сбил американский беспилотник над акваторией Черного моря.

В России начали отрицать, что причастны к падению БПЛА, но после этого наградили пилота истребителя, организовавшего провокацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.