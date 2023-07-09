Американська авіація завдала удару по лідеру ІДІЛ в Сирії

Американська авіація завдала удару по лідеру ІДІЛ в Східній Сирії. Удар був завданий літаками MQ-9,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центрального командування США.

В п'ятницю, 7 липня, Центральне командування США завдало удару в Сирії, в результаті чого загинув Усама аль-Мухаджир, лідер ІДІЛ у східній Сирії.

"Ми чітко дали зрозуміти, що залишаємося відданими розгрому ІДІЛ у всьому регіоні... ІДІЛ залишається загрозою не лише для регіону, але й за його межами", - сказав командувач Центрального командування США генерал Майкл "Ерік" Курілла,

Наразі немає інформації, що під час удару загинули цивільні особи, однак коаліція перевіряє повідомлення про поранення цивільного населення.

Проведена операція порушить і погіршить здатність ІДІЛ планувати та проводити терористичні атаки. Однак операції CENTCOM проти ІДІЛ разом із силами партнерів в Іраку та Сирії триватимуть, щоб досягти остаточної поразки угруповання.

Удар у п'ятницю був завданий тими ж літаками MQ-9, які раніше цього дня зазнали переслідувань російських літаків у зіткненні, що тривало майже дві години.

Провокації росіян у Сирії

Нагадаємо, раніше представники США вже кілька разів заявляли про провокаційні дії росіян у Сирії. Пілоти РФ неодноразово літали над військовими базами США, що може спричинити ризики ескалації.

Такі провокації продовжують відбуватися після того, як російський винищувач збив американський безпілотник над акваторією Чорного моря.

У Росії почали заперечувати, що причетні до падіння БПЛА, але після цього нагородили пілота винищувача, який організував провокацію.

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