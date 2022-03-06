American Express призупиняє операції в Росії та Білорусі

У повідомленні компанії сказано, що у світлі триваючих необгрунтованих нападів Росії на Україну, American Express припиняє всі операції в Росії та Білорусі.

Всі карти, які були випущені раніше по всьому світу, більше не будуть працювати в магазинах або банкоматах Росії та Білорусі.

Карти, які були випущені в російських банках, не працюватимуть за межами цих країн в глобальній мережі American Express.

"Це на додаток до попередніх кроків, які ми зробили, включаючи припинення наших відносин з банками Росії, на які вплинули санкції США і міжнародних урядів", - сказано в повідомленні.

Також в American Express відзначили, що протягом останніх декількох тижнів вони старанно працювали над тим, щоб підтримати колег і клієнтів в Росії та Білорусі.

І хоча це рішення на них вплине, надалі Компанія буде продовжувати робити все можливе, щоб і далі підтримувати їх.

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