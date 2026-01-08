Амбиции Кремля. Чего хочет добиться Путин от войны с Украиной в 2026 году

Полномасштабная война в Украине идет уже практически четыре года. За это время Россия не смогла воплотить в жизнь свои амбициозные планы, которые были у нее в начале, но довольно быстро перестроилась согласно "реалиям на земле".

Сегодня ползучее наступление российских военных, к сожалению, приносит им результаты. Ценой огромного количества потерь им удается захватывать километры за километрами.

На фоне наступления Кремль пытается делать вид, что готов на мирные переговоры. Москва принимает у себя членов российской делегации, Владимир Путин регулярно созванивается с Дональдом Трампом. И одновременно с этим тот же Путин дает понять, что в 2026 году останавливаться не собирается.

Ожидание – Донбасс и "Новороссия"

"Мы верим в вас и в нашу победу… Вы взяли на себя ответственность бороться за родную землю, за правду и справедливость".

Такими словами Владимир Путин поздравил россиян с наступлением 2026 года. Спустя почти четыре года войны против соседнего государства в Кремле так и не объяснили своей внутренней аудитории, зачем им это нужно, но упрямо продолжают называть украинские территории "родной землей".

Это далеко не единственное заявление Путина, которое могло бы свести к нулю все миротворческие порывы западных союзников Украины. В разгар переговорного процесса, к примеру, российский диктатор объявил, что армия РФ в любом случае завоюет Донбасс и "Новороссию" военным или любым другим путем. Как это сочетается с теплыми приемами американской делегации в Москве – вопрос открытый.

Еще один эпизод, который доказывает нежелание России останавливаться, – вымышленная атака на резиденцию Путина. В конце года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские беспилотники ударили по дому президента России на Валдае. В связи с этим, по словам министра, переговорная позиция Кремля "будет пересмотрена".

Ситуацию очень старались раскрутить, транслируя ее, прежде всего, на западную аудиторию. Путин даже сам позвонил Трампу и жаловался на атаку, после чего американский президент выступил на пресс-конференции с фразой "It's not good". По мнению экспертов, фейк с атакой на резиденцию был изобретен с одной единственной целью – выйти из переговоров и продолжить воевать.

Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Анкоридже (фото: Getty Images)

"У них возникло ощущение, что их реально могут втянуть в полноценные переговоры. Что те усилия, которые применила Украина и европейские союзники Украины, что та работа над документом Дмитриева-Уиткоффа – то, что называлось ультиматумом, она привела к тому, что этот переговорный план стал похож на тот, с которым можно работать. Видимо, они решили использовать этот момент, чтобы поставить переговоры на паузу", – говорит политолог Иван Преображенский в комментарии РБК-Украина.

По сегодняшним настроениям Кремля совершенно очевидно, что войну они заканчивать не собираются. У российского руководства есть четкое ощущение, что оно сможет продолжать двигаться дальше по украинским территориям и занять еще более выгодные для них позиции. А уже закрепившись на них, выдвигать другие условия.

"Путин явно получает преувеличенно успешную картинку российского наступления и, возможно, он лично ждет, что к концу зимы российская армия возьмет Запорожье, или блокирует Днепр, или блокирует Харьков. Тогда можно будет уже говорить с других позиций с Украиной и выдвигать более жесткие требования", – добавляет Преображенский.

Точно сказать о том, какие планы у российского военного командования на фронте, тяжело. Пока армия РФ пусть медленно и с большими потерями, но продвигается по Донецкой области. Также у россиян есть определенные успехи на Запорожском направлении.

Можно предположить, что в 2026 году противник планирует дойти до границ Донецкой области и, как это называет Путин, "освободить" Донбасс. Также, судя по направлениям наступления, россияне могут пойти на Днепропетровскую область. По крайней мере, постараться захватить ее часть, чтобы позже говорить о еще одном "освобожденном" регионе.

"Я думаю, это полноценное вторжение в Днепропетровскую область. Не факт, что как раз в 2026 году они смогут взять Донбасский укрепрайон, но они могут его попытаться обойти. И такое ощущение, судя по тем победным радостным реляциям, которые они Путину сейчас зачитывают, что план именно такой – взять его в клещи, и сделать крупный котел, из которого придется или прорываться, или сдавать его, или договариваться о капитуляции на условиях того, что оттуда выпущены украинские войска", – отмечает Преображенский.

В пользу того, что Россия не собирается прекращать военные действия, также говорят и их движения в области мобилизации. Полноценный мобилизационный процесс никто в РФ разворачивать не собирается, по крайней мере, заявлять об этом публично. Но внутренние мобилизации продолжают происходить.

Реклама рекрутинга в армию в Москве (фото: Getty Images)

Постоянный набор людей в российскую армию происходит, прежде всего, из-за довольно тяжелых экономических условий. В некоторых регионах перестают работать предприятия, которые фактически считаются градообразующими. Люди, которые потеряли там работу, не имеют другого выхода и идут в армию за деньги.

Кроме того, Кремль продолжает набор резервистов. Указ об их призыве Путин подписал еще в 2025 году, а в 2026 будет проходить их подготовка. Помимо этого, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Москва выполнила план по набору солдат на 2025 год и установила новую цель – около 400 тысяч рекрутированных в 2026 году. В качестве стимула будут как и прежде использовать финансовое обеспечение.

Иными словами, планов по прекращению военного конфликта сегодня у России очевидно нет. Соответственно, и на переговорном треке Москва пока только играет в дипломатию, но не ведет ее по-настоящему. Но все может измениться и главный фактор, влияющий на это – экономика.

Реальность – кризис в РФ

"Надо понимать, что автомобилестроение — это индикаторная отрасль. Это самый технически сложный потребительский продукт экономики. То есть технический орган потребительской экономики выражается в том, как страна может производить автомобили. А в России сегодня производят барахло. Такое барахло, что народ стал бояться покупать автомобили", – говорит российский экономист Игорь Липсиц в комментарии РБК-Украина.

Россия с начала войны заявляет, что экономика от вторжения никак не пострадала. Даже когда Европа объявила о первом "санкционном кулаке" и в последующем стала более прицельно бить по важным для РФ отраслям, в Москве демонстративно смеялись и утверждали, что санкции лишь укрепляют экономику страны.

На самом деле это не так, хотя, безусловно, санкции не работают так быстро, как этого хотелось бы. После ограничений на продажу нефти, которая по большей части и увеличивала российский бюджет, Кремлю пришлось придумывать разные альтернативы.

Теневой флот, переориентация рынка с запада на восток, новые логистические маршруты – все это создает большое количество издержек. В итоге нефть больше не приносит тех же миллиардов, которые приносила раньше. А деньги надо откуда-то брать, ведь война – это дорого.

Ожидания и реальность Путина (фото: инфографика РБК-Украина)

"Поэтому в нефтяной промышленности стали возникать уже убыточные предприятия, убыточные скважины, убыточные месторождения. И это уже не какие-то гипотезы, это реальность, потому что государство начало из бюджета датировать нефтяную промышленность. Это было невозможно представить, что не нефтянка будет кормить бюджет, а бюджет будет помогать нефтянке", – отмечает Липсиц.

Какое-то время Россия "проедала" Фонд национального благосостояния. На сегодняшний день в нем осталось около 4 трлн рублей, причем в виде золота и юаней, как утверждает экономист. При этом, дефицит бюджета в 2025 году в России составлял 5,7 трлн. Учитывая эти цифры, из ФНБ пока решили не тратить деньги. Чтобы покрыть дефицит бюджета, в России, по сути, увеличивают государственный долг.

"После выпуска денег в обращение через всякого рода кредиты по коммерческим банкам происходит наращивание масштабов денежной массы. А это разгон инфляции. Разгон инфляции – это невозможность снизить ключевую ставку. Дорогие кредиты, спад в гражданской экономике. Ну, круг замыкается, и выхода из этого круга, в общем, нет", – добавляет Липсиц.

Из социальной сферы взять много денег на войну тоже не получится, хотя российское руководство действительно старается "затянуть пояса". Одно из "затягиваний" произошло в сфере льготной ипотеки. Раньше из российского бюджета софинансировали жилищное строительство, но теперь не могут позволить себе этого делать. А сама сфера едва успела опомниться после пандемии коронавируса.

То же самое происходит и в других сферах, которые раньше снабжали из бюджета. Сегодня, по утверждению эксперта, российская экономика по факту начинает обрастать кризисными отраслями.

"В большом кризисе вся угольная промышленность просит дотации, денег нет. В кризисе черная металлургия, просит денег, денег нет. В кризисе лесная промышленность, просит денег, денег нет. В кризисе автомобильная промышленность просит денег, денег нет. В этом смысле мы наблюдаем ситуацию, когда многие отрасли будут останавливать производство, сокращать выпуск, либо увольнять людей", – добавляет Липцис.

Несмотря на довольно позитивный для украинцев прогноз относительно российской экономики, надо понимать – Россия годами наращивала то, что сегодня тратит. Поэтому четырех лет шторма для такой глыбы как российская экономика недостаточно, чтобы развалиться. Но трещины идут и с каждым новым ударом они становятся все заметнее.

Россия за все годы полномасштабной войны так и не смогла четко обрисовать свои планы относительно Украины. Путин мог буквально в одной речи выразить надежды на мир и тут же заявить о захвате "родных земель". Тем не менее, сегодня можно четко сказать, что российские войска будут идти по украинским территориям, пока у них есть эта возможность.

Реализация этих планов прямо зависит от того, какую помощь и в каком объеме получит Украина от своих союзников. Насколько они себя проявят в 2026 году, будут ли формировать что-то более внушительное чем коалиции – вопрос открыт.