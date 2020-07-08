Amazon оштрафували за порушення санкцій щодо Криму

Мінфін США оштрафував американського онлайн-рітейлера Amazon за порушення санкционных програм, введених Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC). Компанія поставляла товари в Крим, Іран і Сирію.

Про це сказано в заяві OFAC.

В американському фінансовому відомстві стверджують, що Amazon постачав товари і послуги людям, що потрапили під санкції, а також клієнтам з регіонів, щодо яких діють економічні санкції.

Порушення, пов'язані з поставкою споживчих послуг, що тривали з листопада 2011 року по жовтень 2018 року. За даними OFAC, загальна сума операцій склала близько 269 тисяч доларів.

Для врегулювання потенційної "цивільно-правової відповідальності" Amazon погодилася заплатити 134,5 тисячі доларів штрафу.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook.

Зазначимо, що для боротьби з монополізацією американських компаній Facebook, Google і Amazon ЄС хоче створити єдиний ринок даних.