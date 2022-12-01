Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки: что известно

Как отметил Федоров, компания Amazon AWS еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину одной из первых помогла удержать цифровую инфраструктуру Украины. Она предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров, что позволило работать с ними даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества. Таким образом, украинцы могут почти в полном объеме получать государственные услуги онлайн.



"Минцифра продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. "Дія" с первых дней полномасштабного вторжения сохраняет в AWS копию серверной системы приложения и ежедневно создает резервные копии. Это делает "Дію" и цифровое государство в целом более стабильным. Потому что облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой", - подчеркнул министр.



Кроме того, он отметил, что компания помогает обучить тысячи украинцев IT-специальностям. В качестве примера Федоров привел кейс ITSkills4U от Amazon AWS и Дія.Цифрова освіта, запущенный в октябре при поддержке польского правительства.

"За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые совсем скоро смогут стать айтишниками", - рассказал глава министерства.